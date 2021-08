Calciomercato Juventus, Cherubini potrebbe mettere a segno un altro colpo a centrocampo. Un regalo per Allegri, si tratta il francese.

Calciomercato Juventus, si prospetta un altro colpo in mediana per Allegri. Cherubini infatti starebbe trattando un altro centrocampista. Come riporta il sito ‘todofichajes.com’, la dirigenza bianconera sarebbe al lavoro per regalare un altro interprete al mister toscano. Il profilo trattato è Aurélien Tchouaméni, centrocampista molto giovane di origini camerunesi ma di passaporto francese, che arriverebbe ad un prezzo agevole dal Monaco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Francia rilanciano | 30 milioni per il mediano

Calciomercato, altro regalo per Allegri | Arriva il mediano francese

Sul francese ci sarebbe anche forte l’interesse della squadra neo campione d’Europa, il Chelsea di Abramovich. Stando infatti al portale di todofichajes.com, gli inglesi avrebbe anche offerto una cifra importante per assicurarsi le prestazioni sportive del classe 2000: 40 milioni di euro.