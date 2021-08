Calciomercato Juventus, bomba Belotti | Contatto dopo l’Empoli

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione inaspettata svelata direttamente da Momblano a Juventibus: ecco cosa è successo.

Calciomercato Juventus, stando all’indiscrezione lanciata da Momblano nella diretta Twtich a Juventibus, la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino un attaccante decisamente inaspettato, si parla infatti di Belotti l’attaccante e capitano del Torino: eterna rivale sportiva dei bianconeri.

Stando infatti a Momblano durante la live Twitch a Juventibus, la dirigenza della Vecchia Signora, dopo la partita contro l’Empoli, avrebbe chiamato anche Andrea Belotti per l’attacco.

Un nome decisamente inaspettato svelato in esclusiva da Momblano. L’attaccante del Torino e della nazionale italiana sarebbe quindi finito nel mirino dei bianconeri come possibile nuovo colpo offensivo dopo l’addio rottambolesco di Cristiano Ronaldo. Colpo di scena in tutti i sensi anche se non c’è ancora nulla di concreto, almeno esternamente. L’unica certezza è che i bianconeri stanno cercando un nuovo attaccante da affiancare a Morata e Dybala dopo l’addio di CR7 ritornato, come sappiamo, al Manchester United.