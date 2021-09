Calciomercato Juventus, i bianconeri fiutano l’affare dalla Premier League. Giocatore che potrebbe arrivare già a gennaio.

Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora sta valutando il miglior futuro possibile per il centrocampo. Il brutto risultato con la trasferta di Napoli ha messo già in allarme la società che vorrebbe intervenire nell’immediato regalando ad Allegri ulteriori rinforzi in un settore decisamente incompleto nonostante l’acquisto di Locatelli. L’operazione fiutata potrebbe essere vantaggiosa e ottenibile già nel mercato di gennaio. Si parla infatti di un profilo in uscita dall’Arsenal, lo svizzero Xhaka che già in estate fu molto vicino alla Roma e al passaggio in Serie A.

Calciomercato Juventus, occasione dalla Premier | Arriva a gennaio

I rapporti tra lo svizzero e l’Arsenal sembrano ormai ai minimi storici e il club inglese sarebbe disposto a farlo partire già nel mercato invernale. Come detto poc’anzi, Josè Mourinho fu molto vicino al chiudere l’operazione Xhaka nel recente mercato estivo ma poi non ci furono gli accordi necessari per ufficializzare la trattativa.