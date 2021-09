Juventus, anche la leggenda polacca Tomaszewski ha parlato dell’attuale situazione riguardo il suo connazionale Wojciech Szczesny.

Juventus, le brutte prestazioni del portiere polacco Wojciech Szczesny sono qualcosa di veramente strano da spiegare. Una successione di partite consecutive davvero negative per il numero uno bianconero che sembra in un periodo decisamente no per la forma. Sull’attuale situazione si è espressa anche la leggenda polacca Tomaszewski. Stando infatti alle sue parole riportate dal giornalista ‘Giovanni Capuano’ sul suo profilo Twitter, l’unica soluzione è solo una.

Juventus, Sczcesny avvertito | La leggenda polacca si è espressa

Secondo Tomaszewski la soluzione è solo una per il numero un bianconero: “Un periodo di stop”. Ecco cosa ha detto la leggenda polacca sulla questione: “Torino e in patria non lo amano troppo e Szczesny sente questa cosa mettendosi addosso troppa pressione. Credo gli possa fare bene una pausa e in futuro lasciare proprio la Juventus”.