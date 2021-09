Juventus Milan, Ibra ci prova | La soluzione inaspettata

Juventus Milan, domenica sera è tutto pronto per il big match che vedrà i bianconeri impegnati nello scontro diretto: Ibra le prova tutte.

Juventus Milan, il big match è alle porte. Domenica i bianconeri ospiteranno il Milan a punteggio fisso. I rossoneri sono riusciti a collezionare già tre vittorie consecutive nelle prime tre partite di campionato e sono lanciatissimi per il vertice della classifica. Ma i bianconeri non vogliono, certamente, perdere ulteriori punti importanti vista la brutta partenza. Il match sarà, certamente, da cardiopalma e vedrà due potenziali vincitrici dello scudetto sfidarsi senza pietà. In tal senso, il bomber svedese, Zlatan Ibrahimovic farà di tutto per essere presente in quel di Torino, la soluzione sarebbe inaspettata.

Juventus Milan, Ibra vuole esserci

Il bomber svedese si starebbe facendo seguire da un fisioterapista di fiducia a tempo pieno così da poter giocare il più possibile. I quasi 40 anni si fanno sentire ma Ibra non intende mollare, così sul più bello. E oggi svolgerà di nuovo l’allenamento con la speranza di esserci domenica contro i bianconeri.