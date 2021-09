Calciomercato Juventus, piace il giovane prodigio | Pronti a chiudere

Calciomercato Juventus, i bianconeri tengono sempre d’occhio le grandi occasioni dall’estero, l’ultima sarebbe ideale per Allegri.

Calciomercato Juventus, bianconeri attenti alle nuove occasioni dall’estero, l’ultima suggestione arriverebbe dall’Inghilterra, dalla Premier League. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, il direttore sportivo Cherubini vuole regalare ad Allegri una rosa completa e valuta qualsiasi opzione per l’attacco. L’ultima suggestione, come riporta anche ‘Calciomercato.it’ vedrebbe un volto nome per l’Italia, si parla infatti del giovane Bukayo Saka che proprio in finale degli europei giocò con l’Inghilterra. Il giovane è dell’Arsenal ma potrebbe diventare uno dei nomi caldi del mercato bianconero del presente.

Juve su Bukayo Saka

Il giovane piace ad Allegri e sarebbe un ottimo nome per l’attacco della Juventus. Giocatore che attualmente sta mettendosi in luce nell’Arsenal di Arteta e avrebbe fame di rivalsa data la stagione no dei Gunners. Il tal senso il giocatore potrebbe far leva sull’addio e valutare soluzione estere, appunto la Juventus che è un club alla ricerca della rivalsa dopo l’addio, inaspettato, del fenomeno portoghese.