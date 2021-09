Spezia-Juventus, Allegri cambia anche il centrocampo

Per la Juventus si avvicina il momento di scendere in campo contro lo Spezia per la quinta giornata del campionato di serie A. Una partita assolutamente da vincere per la squadra di Massimiliano Allegri.

Certo non è affatto un momento facile per la squadra bianconera. Che in quattro giornate ha racimolato solo due punti e si trova in zona retrocessione. Un rendimento che non si verificava da sessant’anni e che la dice lunga sulle difficoltà di una squadra che deve rincorrere le avversarie. Finora zero vittorie e tanti problemi da risolvere per l’allenatore, che ancora sta cercando il giusto equilibrio tattico per la sua formazione. La trasferta sul campo dei liguri è di quelle da vincere a tutti i costi anche per ridare morale e fiducia a Dybala e compagni.

