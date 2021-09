Calciomercato Juventus, sfida a tre per il tedesco | Si tratta

Calciomercato Juventus, dalla Spagna annunciano di un interesse sentito dei bianconeri per il tedesco che gioca in Serie A.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘fichajes.net’ annunciano di un sempre vivo interesse dei bianconeri per Gosens, centrocampista e difensore dell’Atalanta. Stando agli spagnoli però la concorrenza sarebbe tripla. Non solo al Juventus, dalla Serie A, anche l’Inter sarebbe sulle tracce del tedesco. Mentre dall’estero ci sarebbe il Liverpool. Giocatore che è diventato importantissimo per la squadra di Gasperini ma non solo, abbiamo visto come agli europei il giocatore ha dato dimostrazione del suo talento.

La Juventus vuole Gosens

Essenziale per l’Atalanta e molto importante per la nazionale maggiore tedesca, inoltre Gosens può ricoprire più ruoli dal centrocampista esterno fino al difensore. Un giocatore essenziale che farebbe davvero comodo alla Juventus ma ci sarà, comunque, da fare i conti con una importantissima concorrenza.