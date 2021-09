Calciomercato Juventus, addio Chiesa | L’erede è italiano

Calciomercato Juventus, in caso di addio di Federico Chiesa a fine stagione, la Vecchia Signora ha già pronto il sostituto italiano.

Calciomercato Juventus, in caso di addio di Federico Chiesa la società bianconera piomberebbe su un altro italiano. Su ‘Calciomercatoweb.it’ si parla infatti di un possibile addio dell’esterno italiano a fine stagione visto il rapporto certamente non idilliaco tra il giocatore e l’allenatore Massimiliano Allegri. Nelle quattro partire, prima di ieri sera, Chiesa ha solo giocato una partita da titolare. Un motivo che potrebbe spingere la Juventus e il giocatore ad allontanarsi a fine stagione, ipotesi che appare ancora remota certo, ma qualora dovesse malauguratamente succedere, la Vecchia Signora avrebbe già pronto il sostituto che è anche italiano.

Zaniolo come erede di Chiesa

Il talento della Roma verrebbe valutato come eventuale erede dell’esterno italiano. Una stagione che non è certamente iniziata nel modo più semplice per l’indiscutibile prospetto azzurro. Reduce da due infortuni decisamente delimitanti, Zaniolo sta cercando di ritrovare la forma definitiva e mettersi nuovamente in luce. In caso di addio, certamente, la Juventus sarebbe una passerella rivitalizzante per il giocatore, che già in passato era stato sondato dall’entourage bianconero.