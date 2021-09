Formazioni ufficiali Juventus Chelsea | Le scelte di Allegri

Juventus Chelsea, stasera un match importante per i bianconeri che incontreranno i campioni d’Europa in carica all’Allianz Stadium.

Juventus Chelsea, questa sera la prima grande sfida di Champions per i bianconeri che incontreranno l’attuale favorita per la vittoria della Coppa, gli attuali campioni in carica del Chelsea. Allegri purtroppo non avrà tra i disponibili del match i due attaccanti titolari, cioè Dybala e Morata e a centrocampo dovrà fare a meno di Ramsey e Arthur: il brasiliano non è ancora disponibile ma è prossimo alla ripresa. Andiamo a vedere, dunque, gli undici che scenderanno in campo questa sera alle ore 21.00.

Juventus Chelsea | Le scelte di Allegri

JUVENTUS (4-3-3):Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado Bernardeschi Chiesa.