Torino Juventus, Allegri annuncia due titolari | Chi gioca domani nel derby

Torino Juventus, domani il derby della Mole in casa dei granata. Allegri annuncia due titolari a sorpresa per il match delle 18.00.

Torino Juventus, Allegri in conferenza stampa ha annunciato due titolari per il match di domani contro i granata. Come sappiamo alle ore 18.00 allo stadio Olimpico di Torino si disputerà il derby della Mole. Tra le fila bianconere ritornerà in porta il polacco Szczesny e in difesa il capitano Giorgio Chiellini. Ecco le parole del mister a proposito della grande sfida di domani sera.

Chiellini ritorna titolare in difesa

Non solo il polacco, tra le fila dei bianconeri ritorna anche Giorgio Chiellini: capitano e anima di questa Juventus. Al suo fianco ancora da decidersi chi il mister deciderà di far giocare, Bonucci potrebbe risposare. Allegri è convinto: “Per domani serviranno forze fresche e di gente che ha giocato. Sono ragazzi giovani, c’è un’energia positiva che dobbiamo sfruttare al meglio”.