Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno fissato il prezzo per il centrocampista che potrebbe volare in Inghilterra già a gennaio.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra parlano di un interesse concreto nei confronti di un centrocampista bianconera, si parla di McKennie. Un addio che è stato dunque solo rimandato. A gennaio ci potrebbe essere l’assalto definitivo per l’americano che è stato un passo dall’addio già nel mercato estivo. Lo comunica ‘Football Insider’ che parla proprio del centrocampista classe 1998 sempre più vicino alle sponde inglesi. Il West Ham farebbe sul serio e sarebbe pronto a chiudere l’operazione.

La Juventus avrebbe dunque fissato il prezzo per il proprio centrocampista americano. La dirigenza starebbe ferma sulla cifra di 35 milioni di sterline, circa 41 milioni di euro. Dall’Inghilterra sono ottimisti sulla trattativa visto che gli Hummers stanno per cedere il loro pupillo Rice alla modica cifra di 105 milioni di euro.

Con la cessione di Rice, il West Ham avrebbe dunque i soldi necessari per permettersi di chiudere il giovane centrocampista americano che non sembra essere rientrato nei piani tattici di Allegri. Affare da 35 milioni di euro che potrebbe anche sbloccare un colpo in entrata proprio a centrocampo. Si parla sempre della possibilità di Witsel, giocatore che accetterebbe volentieri il passaggio in maglia bianconera.