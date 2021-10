Calciomercato Juventus, andrà in ritiro alla Continassa | Si chiude

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi in mediana dei bianconeri andrà in ritiro alla Continassa con la propria nazionale.

Calciomercato Juventus, un noto obiettivo dei bianconeri in mediana, Witsel andrà in ritiro proprio alla Continassa con la sua nazionale (il Belgio). A comunicarlo è ‘Calciomercato.com’ che parla di un inevitabile, a questo punto, inserimento dei bianconeri per chiudere l’operazione che farebbe felice Allegri. Come sappiamo il centrocampista andrà in scadenza con il suo attuale club, il Borussia Dortmund, proprio in estate.

Witsel ci siamo | La Juventus lo prova a chiudere per gennaio

Giocatore che piace molto ad Allegri e che avrebbe già fatto sapere il suo benestare per il trasferimento in bianconero. A questo punto l’occasione per trattarlo potrebbe essere il ritiro della nazionale belga, dove Witsel sarà proprio alla Continassa. Obiettivo cercato da Allegri e decisamente accessibile.