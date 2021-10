Calciomercato Juventus, nuovo nome in attacco | Sorpresa inaspettata

Calciomercato Juventus, una svolta improvvisa che cambia completamente i piani per il futuro attaccante. Ecco il nome.

Calciomercato Juventus, i piani del Chelsea sembrano cambiati. La situazione con il rinnovo di contratto di Dybala è precaria, tanto che i blues si erano messi alla finestra in caso di mancato accordo ma il nuovo per l’attacco di Tuchel sarebbe, davvero, inedito. Si parla del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Stando infatti al sondaggio di ‘Calciomercato.it’, il nuovo volto offensivo del Chelsea potrebbe essere proprio il numero 10 della nazionale italiana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Kessie | L’agente ha parlato in tv

Inizialmente il primo obiettivo dell’attacco di Tuchel sembrava proprio la Joya ma l’attuale situazione di contratto ancora rimandata ha già fatto cambiare i piani ai blues che piomberebbero sull’uomo chiave di Spalletti, abbandonando, così, la pista Paulo Dybala.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Assalto a gennaio per l’esterno

Giocatore chiave sia per il Napoli di Spalletti che per la nazionale italiana, Lorenzo Insigne potrebbe diventare il nuovo volto di mercato per il Chelsea campione d’Europa nella scorsa stagione di Champions League. Un intreccio davvero inedito fino ad ora che potrebbe stravolgere, completamente, il mercato del presente. Stando al sondaggio di ‘Calciomercato.it’, il Chelsea sarebbe già disposto a prenderlo in inverno visto che, anche lui, proprio come Dybala, non ha ancora raggiunto il rinnovo con il Napoli. Abramovich offrirebbe la modica cifra di 25 milioni di euro.