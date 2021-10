Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Assalto a gennaio per l’esterno

Calciomercato Juventus, dalla Spagna assicurano che c’è anche la squadra in bianconera in lotta per assicurarsi l’abile esterno.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna assicurano che ci sarà anche la Vecchia Signora in lizza per assicurarsi un importante esterno offensivo come Asensio nel mercato invernale. La sua situazione contrattuale, come specificato dal portale ‘Don Balon’ è tutt’altro che chiara. Le volontà sono quelle di rimanere ma i blancos sembrano, però, intenzionati a cederlo e potrebbero farlo già nel mercato di gennaio. Oltre ai bianconeri ci sarebbe anche l’Arsenal sullo spagnolo.

Asensio addio a gennaio | Bianconeri avvisati

Asensio è certamente uno dei profili più amati da questo punto di vista, l’essere decisivo sotto porta. La Juventus lo ricorda sfortunatamente con dei gol contro in Champions League ma è anche vero che le prestazioni di Asensio sono state sempre equilibrate. Giocatore che ha maturato un’ottima esperienza sia in ambito internazionale ma anche in campionato, capace di regalare gol importanti in partite decisive. Proprio per questo motivo la Juventus valuta attentamente la situazione contrattuale del giocatore.