Calciomercato Juventus, novità sul centrocampista | Addio in estate

By

Calciomercato Juventus, dalla Francia un’importante novità sul centrocampista che potrebbe tornare di moda per la squadra.

Calciomercato Juventus, il noto obiettivo dei bianconeri ora a Torino per disputare la Nations League con la propria nazionale potrebbe tornare di moda proprio per la Francia. L’Equipe ha infatti parlato di un retroscena della scorsa estate in cui il Psg, prima di acquistare Messi, aveva provato a chiudere l’operazione Paul Pogba.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Chiesa | Offerta da capogiro dalla Spagna

Pogba sogno del Psg

Stando infatti all’indiscrezione dell’Equipe, ancora prima di Messi, il Psg aveva provato a chiudere l’operazione Paul Pogba con il Manchester United. Secondo i francesi, nonostante il fallimento in estate, non è escluso che Paul ci ripensi già prossimamente e possa, quindi, scegliere proprio la Francia, la sua terra, come prossima destinazione post Manchester United.