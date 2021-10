Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma in difesa | Colpo a gennaio

Calciomercato Juventus, a gennaio i bianconeri torneranno su un obiettivo dell’estate, rinforzo importante in difesa.

Calciomercato Juventus, a gennaio i bianconeri torneranno attivi sul mercato difensori. Il laterale del Chelsea e della nazionale azzurra, Emerson Palmieri, ora in prestito al Lione, potrebbe diventare un obiettivo concreto proprio per il mercato invernale. Giocatore già seguito dalla scorsa stagione e adesso potrebbe diventare nuovamente un obiettivo concreto per il mercato di riparazione. Valutazione di 14 milioni di euro il nazionale azzurra farebbe davvero comodo ad Allegri.

Palmieri si avvicina a gennaio

Ancora di proprietà del Chelsea, ora in prestito in Francia, il laterale ex Roma e della nazionale azzurra potrebbe quindi tornare in Serie A. Lo comunica ‘Calciomercatonews.com’ dando i bianconeri come favoriti per l’assalto nel mercato di riparazione.