Calciomercato Juventus, svincolati di lusso | Il piano per l’estate

Calciomercato Juventus, una lista di cinque nomi davvero importanti che a fine stagione andranno in scadenza.

Calciomercato Juventus, come viene riportato dalla Spagna, dal portale ‘fichajes.net’ la lista dei parametri zero a fine stagione avrebbe dei nomi davvero incredibile, i cosiddetti svincolati di lusso. Come già riportato, oltre al centrocampista del Milan Kessie tra i cinque papabili candidati a cambiare squadra ci sarebbe anche un noto obiettivo bianconero, Paul Pogba. Ma molti di questi profili verrebbero sondati dal Barcellona che nel post Messi ha intenzione di rifondare con acquisti importanti, nonostante la crisi economica. Andiamo a vedere tutti i papabili nomi per la squadra blaugrana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, apertura totale del club | Può arrivare in Serie A

Cinque svincolati di lusso | Alcuni sono obiettivi della Juventus

Oltre ai già citati Pogba e Kessie, nella lista degli svincolati di lusso figurerebbe anche il difensore Rudiger del Chelsea, l’ex Roma è però già orientato in Spagna, molto vicino ad un passaggio al Real Madrid ma resta comunque d’interesse per il Barcellona, oltre che della Juventus naturalmente. Un altro volto noto in Italia è Kamara, che potrebbe salutare a fine 2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio alla Premier | Il fuoriclasse può arrivare

Ma nei papabili nomi in scadenza nel 2022, figura anche Onana, il portiere classe 1996 dell’Ajax potrebbe andare via a zero e interesserebbe al Barcellona ma vista la situazione bianconera, non è da escludere un interessamento anche della Vecchia Signora. Insomma, i nomi sono di prima fascia vedremo se il Barcellona riuscirà a portarne a termine alcuni, come specificato dal portale spagnolo o se la Juventus riuscirà, finalmente, a mettere a segno il tanto desiderato sogno proibito del ritorno di Pogba.