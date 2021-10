Calciomercato Juventus, addio alla Premier | Il fuoriclasse può arrivare

Calciomercato Juventus, il fuoriclasse potrebbe lasciare l’Inghilterra e tentare una nuova avventura all’estero.

Calciomercato Juventus, addio all’Inghilterra. L’esterno fuoriclasse del Manchester City e della nazionale inglese apre alla nuova avventura estera. Lo dice lo stesso Sterling, che come viene riportato da ‘Financial Times’ vorrebbe cambiare a questo punto della sua carriera. Sterling è un classe 1994 e l’avventura all’estero sarebbe, in questo momento storico, la sua priorità. Andiamo ad analizzare le parole dette proprio dal giocatore a proposito del suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Roma, il programma di rientro per i calciatori sudamericani

Sterling vuole lasciare la Premier | Avventura all’estero

Uno degli uomini chiave di Pep Guardiola vorrebbe cambiare aria affrontando una nuova avventura estera. Lo dice lui stesso che a proposito del suo futuro parla così: “Se ci fosse l’opportunità di andare da qualche altra parte, sarei aperto a farlo in questo preciso momento della mia carriera“.

LEGGI ANCHE >>> Raiola porta via un top player dalla Juventus. Il rischio è altissimo

E poi continua: “Da giocatore di nazionalità inglese, ho visto la Premier League e conosco solo questo calcio. Ho sempre idealizzato di giocare all’estero l’indomani, così da potermi interfacciare con un calcio diverso e nuovi palcoscenici”.

Negli ultimi periodi Sterling ha giocato di meno di un tempo, da giocatore chiave qual è stato a quasi riserva in alcune occasione, a tal proposito il giocatore ha risposto così: “Non sono un giocatore che si lamenta e ho cercato di mantenere la situazione tranquilla senza fare polemica. Io lavoro per essere titolare e voglio fare più gol possibili. Se non posso esprimermi ad un certo livello nel calcio sono felice, in questo momento non sono al massimo della serenità”.