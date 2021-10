Calciomercato Juventus, apertura totale del club | Può arrivare in Serie A

By

Calciomercato Juventus, il presidente del club apre alla cessione del proprio pupillo. Inizia un vero duello in Serie A.

Calciomercato Juventus, apertura totale alla cessione di Renato Sanches da parte del Lille. Uno degli autentici protagonista dell’europeo, Sanches è stato da tempo uno degli obiettivi dei bianconeri e potrebbe tornare di moda proprio in questi mesi. Uno degli uomini chiave del Lille che nella scorsa stagione gli ha portati alla vittoria di Campioni di Francia può arrivare in Serie A. Su di lui, oltre ai bianconeri, ci sarebbe l’interesse vivissimo del Milan che potrebbe valutare l’acquisto del portoghese come sostituto del partente Kessie.

Renato Sanches arriva in Serie A

Un giocatore davvero duttile in mediana, capace di dialogare perfettamente con i compagni e di dare un contributo essenziale in fase offensiva. Sanches è un vero e proprio talismano che farebbe comodo ad Allegri nel suo nuovo centrocampo. Il presidente del Lille aprirebbe ad un suo possibile addio dalla Francia con possibile avventura italiana. Come dicevamo poc’anzi anche il Milan lo osserva da vicino fiutando l’affare di conseguenza all’addio di Kessie, ormai cosa sempre più certificata.

Ma è normale che con un giocatore dalle caratteristiche di Renato Sanches l’interesse è anche altrove. Dal Liverpool starebbero guardando da vicino la situazione del portoghese, con Klopp che aprirebbe al suo possibile arrivo.