Calciomercato Juventus, svolta Icardi | Derby italiano per il bomber

Calciomercato Juventus, Icardi potrebbe tornare in Serie A e ci sarebbe un vero e proprio duello tutto italiano.

Calciomercato Juventus, ieri Icardi non ha di nuovo giocato in Champions League, ed è strano vista l’assenza di Neymar. Il bomber argentino non è certo considerato un titolare da Pochettino, anzi, l’attaccante ha sempre meno spazio e questa situazione non fa che peggiore di giorno in giorno. In cuor suo Icardi starebbe meditando un clamoroso ritorno in Serie A. Ad alimentare il suo mal di pancia ci sarebbero anche i gossip sul presunto tradimento con l’attuale moglie e agente Wanda Nara che però lo avrebbe già perdonato.

Icardi in Serie A

Come riportato da ‘Calciomercato.it’, Icardi non vivrebbe certamente un periodo sereno in Francia e starebbe valutando sempre di più il gradito ritorno in Serie A. In questa eventualità le piste percorribili sarebbero due. Un ritorno alla sua Milano ma dalle sponde opposte, infatti il Milan starebbe sondando la pista che porta all’ex capitano dei cugini dell’Inter ma c’è sempre anche la Vecchia Signora che monitora Icardi già da diverso tempo.

Indubbio pensare che Icardi possa diventare un vero e proprio caso di mercato attaccanti. Un giocatore ancora capace di fare la differenza ma che deve avere lo spazio necessario per dimostrare tutte le sue qualità. In rossonero potrebbe avere lo spazio desiderato, diversamente alla Juventus, se i bianconeri volessero puntare tutto su Vlahovic della Fiorentina. Staremo a vedere quello che succederà ma è scontato pensare che il futuro di Icardi non sarà più a Parigi.