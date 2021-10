Calciomercato Juventus, pista spagnola per il centrocampista | Si tratta

Calciomercato Juventus, il centrocampista bianconero potrebbe lasciare nella prossima stagione, si apre una nuova pista tutta spagnola.

Calciomercato Juventus, arrivato a parametro zero, il centrocampista francese Rabiot non sembra più fare parte dei piani del mister Allegri per la prossima stagione. Non è infatti indubbio una sua cessione proprio nel mercato estivo, nel 2022. Tra i nuovi possibili candidati a tesserare il francese ci sarebbe anche il Siviglia di Monchi. Come sottolineato dal portale ‘elgoldigital.com’ anche gli spagnoli avrebbero messo gli occhi sul mediano francese che verrebbe considerato un esubero anche per via del contratto certamente non economico.

Il Siviglia vuole Rabiot

Rabiot non sembra far parte più dei piani di Allegri per la prossima stagione, il francese nonostante sia uno dei titolari anzi in nazionale, Deschampes lo vede molto anche in nazionale maggiore, il centrocampista non ha mai convinto del tutto la dirigenza che a questo punto proverebbe la plusvalenza visto l’acquisto a parametro zero.

Il Siviglia di Monchi potrebbe chiederlo magari a prezzo di saldo consapevole che il suo aplomb internazionale possa permettergli quel salto di qualità anche in Europa. L’ex Psg potrebbe quindi diventare un vero e proprio caso di mercato a partire da questa estate, staremo a vedere quello che succederà.