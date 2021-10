Calciomercato Juventus, scambio alla pari | Offerta dalla Serie A

By

Calciomercato Juventus, sul piatto uno scambio alla pari con l’altra big del campionato. I bianconeri aprono alla trattativa.

Calciomercato Juventus, come riferito da ‘Calciomercatoweb.it’ la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino un esubero di Mourinho, il centrocampista Villar. 23enne di nazionalità spagnola, il giocatore è stato messo da parte dallo Special One che potrebbe cederlo già nel mercato di gennaio. La Juventus avrebbe infatti la mossa vincente per convincere i giallorossi a cedere l’importante giocatore, ancora molto giovane e con un ampio margine di crescita.

De Sciglio per Villar | La Juventus ci prova

La Vecchia Signora infatti proverebbe il grande colpo: uno scambio di cartellini alla pari. Sul piatto ci sarebbe il laterale e uomo di Allegri per antonomasia, proprio Mattia De Sciglio, che reduce da una performance davvero importante proprio con i giallorossi, verrebbe valutato per un eventuale scambio di cartellino con lo spagnolo.

Ipotesi affascinante ma che non sembra convincere del tutto la dirigenza romana che vorrebbe più i soldi al posto di una contropartita tecnica. Il valore del giocatore si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Obiettivo, come dicevamo poc’anzi, già percorribile nel mercato di riparazione invernale. Staremo a vedere se la Juventus vorrà spendere una cifra del genere per un giocatore che ha mosso l’interesse del mister Allegri.