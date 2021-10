Calciomercato Juventus, data e firma | Tutto pronto per l’annuncio

Calciomercato Juventus, c’è la data per la firma definitiva che legherà il giocatore in bianconero a lungo.

Calciomercato Juventus, finalmente abbiamo una data per la firma sul contratto che legherà Paulo Dybala in bianconero fino al 2026, cioè fino all’età di 33 anni. Infortunato dallo scorso 26 settembre, la Joya si appresta a riprendersi una maglia da titolare proprio contro l’Inter, il match decisivo per la prima fase della stagione. In questo senso la Juventus vuole decidere il proprio futuro puntando sul bomber che più raffigurare il presente ma soprattutto, appunto, il futuro della società. Dybala è destinato a diventare un simbolo per questa società e Antun, agente dell’argentino, starebbe formalizzando la pratica per la firma.

Dybala pronto a firmare fino al 2026

Dybala è pronto a firmare il suo contratto e le cosiddette carte sarebbero già pronte e verrebbero formalizzate, come riportato da ‘calciomercato.com’ direttamente nei primi giorni di novembre. Lo scambio di documenti tra società e procuratore è ormai alle fase finali, la Vecchia Signora aspetta solo di ufficializzare la trattativa, facendo così contenti tutti i tifosi.

Dybala è e sarà simbolo di questa Juventus. Volontà della società e dello stesso giocatore che si apprestano a continuare, insieme, una grande avventura. In attesa anche del ritorno ufficiale dell’attaccante in campionato, ai box per quel fastidioso infortunio che l’ha tenuto fuori anche in match decisivi come la Roma e la Champions di questa sera. I bianconeri in Russia si giocano un gettone per il passaggio del turno. Attualmente primi in classifica del girone con punteggio pieno.