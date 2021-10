Juventus, conferenza stampa Allegri pre Inter | Derby d’Italia alle porte

Juventus, è intervenuto in conferenza stampa mister Allegri. Domenica sera una sfida cruciale per la classifica contro i campioni in carica.

Innanzitutto la prima domanda è riguardo a Dybala, ci sarà o meglio potrebbe giocare contro i nerazzurri?

A: “Dybala sarà a disposizione, sta bene, ha disputato già due allenamenti con i compagni, vincere contro l’Inter ci permetterebbe di allungare la striscia positiva e di fare un salto in avanti”.

Chi giocherà domenica sera?

A: “Non ho ancora deciso i titolari del match. Forse lo farò solo domenica mattina. In difesa stanno bene tutti, quando De Ligt sarà pronto come centro-destra potremo giocare anche con una difesa a tre”.

e su Rabiot, appena guarito dal Covid, il mister risponde: A: “Adrien lo rivedo oggi, è chiaro che senza essersi allenato andrà valutato per la sfida di domenica”.

E poi, in conclusione, si è parlato proprio della suggestione che l’avrebbe visto sulla panchina dell’Inter. Prima della Juventus si era vociferata un possibile passaggio di Allegri sulla panchina nerazzurra al posto di Antonio Conte. Il mister ha risposto: A: “Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta…Ora sono alla Juventus e sto bene”.

E poi l’ultima suggestione di formazione. Arthur sarà tra gli undici titolari?

A: “Arthur è cresciuto molto e alza la qualità della squadra. Ha bisogno d riprendere la condizione e da lì valuteremo il minutaggio per farlo diventare un titolare di questa squadra”.

