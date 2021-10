Calciomercato Juventus, svolta improvvisa. C’è anche il Real Madrid sull’attaccante che potrebbe partire già a gennaio.

La situazione è quella che è: con una soap opera che ogni giorno si arricchisce di nuove puntate e che ha fatto infastidire il Psg, che non lo ha convocato nemmeno per la partita di Champions League contro il Lipsia poi vinta dai parigini che hanno dovuto rinunciare anche a Neymar.

Mauro Icardi potrebbe lasciare la Francia già a gennaio. E la Juventus è sempre stata interessata alle prestazioni dell’attaccante argentino che in Italia ha fatto benissimo sia con la maglia dell’Inter che con quella della Samp. Ma adesso, dalla Spagna, rilanciano di un possibile interesse del Real Madrid, già a gennaio. In attesa di capire il futuro di Hazard e poi affondare in maniera decisiva anche per Mbappé. Un saccheggio, praticamente, alla formazione di Leonardo.

Calciomercato Juventus, su Icardi anche Ancelotti

Anche Ancelotti quindi sembrerebbe intenzionato a valutare Mauro Icardi. Anche se, onestamente, appare davvero improbabile che ci possa essere un abboccamento tra le parti, visto che i rapporti, per via della querelle Mbappé, non sono ottimi. Ma il portale Fichajes.net dà questa notizia in apertura del proprio sito. Ed è sicuramente da tenere in considerazione per i prossimi mesi. Gennaio sarà un mese decisamente caldo. Perché tra giocatori scontenti e quelli in scadenza, ci potrebbero essere degli stravolgimenti che mai prima d’ora si sono visti.

E la Juventus è interessata su diversi fronti. Non solo Icardi, ma anche Pogba e Kessie. Mica male.