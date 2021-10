Calciomercato Juventus, non gioca nel suo ruolo | Addio prima del previsto

Calciomercato Juventus, Ancelotti lo fa giocare fuori ruolo e il calciatore potrebbe lasciare i blancos prima del previsto.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Fichajes.net’ parlano di un addio scontato dell’esterno del Real Madrid Marco Asensio. Troppe volte Ancelotti l’ha utilizzato fuori ruolo facendolo giocare a destra laddove lo spagnolo risulta delle più volte con prestazioni nulle. Una serie di partite decisamente negative stanno mettendo la sua posizione nei merengues. Piovono anche le critiche dei tifosi che si interrogano se Asensio sia realmente degno di vestire la casacca blanca. Secondo il portale spagnolo qualora continuasse a giocare a destra, allora, il giocatore potrebbe finire sul mercato e cambiare, letteralmente, il campionato.

Asensio ad un bivio | Possibile addio

La Juventus osserva la situazione in attesa di capire come agire e se sfruttare questa situazione in Spagna. Giocatore importante che già in Champions fece più volte differenza ma adesso le sue prestazioni sono in calo e, forse, cambiare a questo punto della carriera diventerà necessario.

Intanto Allegri valuta il possibile acquisto dell’esterno consapevole della sua abilità in fase offensiva, più volte decisivo anche quando al Real Madrid c’era l’ex Cristiano Ronaldo.