Calciomercato Juventus, in tre a contenderselo | Arriva a zero

Calciomercato Juventus, i Red Devils sono preoccupati per la questione relativa al giocatore che potrebbe proprio salutare a zero.

Calciomercato Juventus, un addio che sembra sempre più certezza. Da ‘ESPN’ fanno sapere che il Manchester United è già pienamente consapevole di poter perdere il centrocampista a parametro zero. Stiamo parlando, ovviamente, di Paul Pogba. Secondo il portale i Red Devils starebbero già valutando le varie alternative al francese che avrebbe già due potenziali destinazioni: il ritorno a Torino, alla Juventus o andare in patria, al Psg.

Tre strade per il futuro di Pogba

Tre destinazioni possibili per il futuro di Pogba: rimanere al Manchester ma firmare prima di giungo dove andrà in scadenza o scegliere autonomamente la possibilità di cambiare campionato a parametro zero. La Juventus è sempre molto vicina a chiuderlo ma il giocatore potrebbe valutare di andare in patria e diventare un altro grande acquisto del Psg e giocare con campioni del calibro di Messi, il connazionale Mbappe e Neymar.

È indubbio dire che la Juventus vorrebbe poter rifondare il centrocampo proprio con un acquisto di rilievo. Il Polpo conosce bene l’ambiente e il mister Allegri. Sarebbe infatti ideale riavere Pogba come giocatore chiave in mediana ma tutto dipenderà anche dalle richieste del centrocampista francese per lo stipendio.