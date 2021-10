Calciomercato Juventus, futuro deciso ma manca l’accordo economico

Calciomercato Juventus, il futuro del giocatore sembra ormai deciso ma manca ancora un accordo economico, il piano.

Calciomercato Juventus, come annunciato dal portale spagnolo ‘Sport’, il Barcellona sarebbe intenzionato ad andare incontro alle richieste di Dembele per il rinnovo del suo contratto in blaugrana ma con un’offerta a ribasso. L’attuale situazione degli spagnoli obbliga la società a fare dei piani economici precisi. Dall’ultimo colloquio tra la società e l’entourage del giocatore c’è la viva voglia di rimanere ancora insieme ma tutto dipenderà dalla proposta economica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rifiuto inaspettato | Può cambiare tutto

Dembele vuole rimanere al Barcellona ma dipende dalla proposta

L’arrivo di Xavi come allenatore e l’eventuale piano b di rilancio convincerebbero l’esterno francese a rimanere, credendo, quindi, nel progetto. Come sappiamo su di lui ci sarebbe anche il forte interesse dei bianconeri che monitorano da vicino l’attuale situazione, e in caso di mancato accordo, ci sarebbe l’operazione a zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, acquisti per gennaio | Il necessario per Allegri

Ma la situazione potrebbe complicarsi perché se Dembele decidesse di non rinnovare potrebbe addirittura rischiare di non giocare più nel Barcellona. Tutto dipenderà da lui e delle scelte tecniche del nuovo allenatore, che sembra essere ormai, sempre di più, Xavi. Staremo a vedere cosa succederà.