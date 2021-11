Calciomercato Juventus, a gennaio si cambia tutto | Colpo quasi a zero

Calciomercato Juventus, il brutto ko di ieri contro il Verona ha già allertato la dirigenza che a gennaio ha già un colpo pronto.

Calciomercato Juventus, ieri sera un altro ko contro l’Hellas Verona che in questo momento allontana, quasi del tutto, le speranze di vincere lo scudetto in questa stagione. C’è da intervenire in maniera netta sul mercato da subito. A gennaio. In tal senso la dirigenza sta riflettendo sui colpi ideali da aggiungere all’attuale rosa. Un profilo su tutti sembra obiettivo raggiungibile. Stiamo parlando del classe ’89 belga Witsel, che potrebbe giungere sotto la Mole quasi a zero.

Witsel il centrocampista giusto per Allegri

Un colpo che avverrebbe proprio con la volontà di migliorare il centrocampo, laddove è possibile naturalmente. Il belga è un profilo adatto che sembra trovare consensi proprio dall’allenatore Massimiliano Allegri. Giocatore che per altro avrebbe già dato il suo benestare per vestire la maglia della Juventus già da subito, nel mercato di gennaio.

Come scritto da ‘Calciomercato.com’, l’acquisto del giocatore potrebbe arrivare quasi a zero, lasciando così spazio per altre operazioni più economicamente dispendiose. La Juventus riflette attentamente e vuole colmare lacune data la posizione certamente non positiva in campionato, attualmente i bianconeri figurano settimi.