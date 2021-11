Juventus, ora è UFFICIALE: Allegri lo ha comunicato ai suoi

Juventus, ora è ufficiale. Il mister Allegri l’ha comunicato a tutti i suoi ragazzi. Da domani cambia, letteralmente, tutto.

Juventus, è arrivata l’ufficialità. La squadra bianconera questa mattina si è ritrovata per il consuetudinario appuntamento alla Continassa e si è deciso per il ritiro già da domani. Intanto i bianconeri resteranno al JHotel fino a sabato. La successione di prestazioni negative ha fatto sì che l’allenatore prendesse, le doverose e a questo punto indispensabili, azioni del caso. La squadra andrà in ritiro per uscire, definitivamente da questa brutta situazione in cui i bianconeri stanno navigando. La seconda sconfitta consecutiva in campionato è stata l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il ritiro, dunque, la soluzione unica praticabile in questo momento di “crisi”.

