Calciomercato Juventus, gli spagnoli si tirano fuori | Ora è libero di firmare

Calciomercato Juventus, ora l’attaccante è libero di firmare il suo prossimo contratto. La pretendente si chiama fuori.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid si tira fuori dalla trattativa per l’attaccante francese dell’Arsenal Alexandre Lacazette, che andrà in scadenza con i Gunners proprio nell’estate del 2022. Come sappiamo il bomber francese è uno degli obiettivi in attacco dei bianconeri che adesso avrebbe anche una pretendente in meno. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo la Vecchia Signora sta cercando nuovi profili idonei di poter affiancare i già certificati Dybala, Morata, Kean e Kaio Jorge. Un nuovo attaccante che possa, quindi, sposarsi appieno con le caratteristiche dei giocatori già in rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Conte supera tutti | Si chiude subito

Lacazatte ora si può

Il giocatore dell’Arsenal andrà in scadenza del 2022 e da quando si vocifera nelle varie indiscrezioni, quasi sicuramente, cambierà squadra scegliendo dunque un’avventura all’estero. L’Italia è la destinazione gradita con i bianconeri in pole per l’acquisto. Inizialmente c’era anche l’Atletico Madrid di Simeone interessata al giocatore ma da quanto comunicato da ‘Matteo Moretto’ su Twitter, giornalista di Sky Sport, l’Atletico avrebbe già fatto sapere di non essere interessata al francese.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic alla Juventus | I bianconeri devono guardarsi da due italiani

Motivo in più per pensare che la Vecchia Signora sarà la prossima, papabile, destinazione. Lacazatte dopo diverse stagioni con l’Arsenal avrebbe voglia di provare una nuova avventura. Il feeling con i calciatori francesi e la Juventus è cosa nota ormai da anni. Se pensiamo proprio ad un francese in attacco, l’ultimo, inevitabile, ricordo vede proprio il sempre amato David Trezeguet.