Calciomercato Juventus, addio al sogno in attacco | L’ex Conte in pole

Calciomercato Juventus, Conte potrebbe mettere i bastoni nelle ruote per il sogno in attacco della dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, la firma di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham sembra cosa ormai fatta. Con il ritorno in Inghilterra dell’ex tecnico bianconero, gli Spurs avrebbero grande manovra sul mercato. Consolidati i già leader della squadra, Antonio Conte avrebbe, però, già pianificato il mercato in entrata. Un supermercato tutto “italiano”. L’ex capitano e allenatore della Juventus avrebbe infatti messo come principale obiettivo offensivo proprio il sogno in attacco dei bianconeri. Stiamo parlando di Vlahovic, il serbo classe 2000 che non rinnoverà con la Fiorentina.

Conte vuole Vlahovic come prossimo attaccante

Conte avrebbe infatti comunicato il nome di Vlahovic come prossimo acquisto del Tottenham e l’ex Paratici sarebbe già al lavoro per avanzare l’offerta giusta che convinca la Fiorentina a cedere il proprio bomber in Inghilterra e quindi non alla Juventus. Un rinforzo importante vista anche l’età del giocatore, classe 2000 con un ampio margine di crescita.

Già tra i prospetti più interessanti d’Europa, Vlahovic potrebbe dunque diventare il nuovo caso del mercato, visto che l’ex Antonio Conte è deciso più che mai a creare un team capace di vincere subito e nell’immediato, proprio come fece, ai tempi, con il Chelsea con cui arrivò alla conquista del titolo.