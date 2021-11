Calciomercato Juventus, anticipato l’arrivo a gennaio | Cambia tutto

Calciomercato Juventus, si potrebbe anticipare una mossa a centrocampo già a gennaio, questo è il piano della dirigenza.

Calciomercato Juventus, la dirigenza valuta il rientro di Nicolò Rovella già a gennaio. Il giovanissimo già di proprietà bianconera è attualmente in prestito al Genoa. Come viene riportato da un’indiscrezione di ‘tuttojuve.com’ la società valuterebbe il rientro del giocatore anticipatamente da quando concordato inizialmente. Infatti, stando alla trattativa con i liguri, il centrocampista avrebbe dovuto fermarsi fino a giungo.

Rovella potrebbe rientrare già a gennaio

La Juventus infatti valuterebbe il reintegro del giocatore già di sua proprietà vista l’attuale situazione in classifica. Una forza in più in questo momento di presunta crisi non farebbe male ai bianconeri, che proprio a centrocampo, mostrano più il fianco agli avversari. Con ‘l’acquisto’, si fa per dire, del giovane italiano già di proprietà della Vecchia Signora, Allegri avrebbe un ulteriore giovane prospetto capace di dare più qualità tecnica in mezzo al campo.

Come dicevamo poc’anzi, l’accordo che i bianconeri avevano stipulato con il Genoa era di un accordo fino all’estate. Un prestito di Rovella fino a giungo. In tal senso, se i bianconeri decidessero di anticipare i tempi del rientro del giocatore, darebbero come risarcimento ai liguri una contropartita tecnica. Si pensa infatti ad un possibile giovane dell’Under 23.