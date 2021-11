Juventus-Zenit: i convocati ufficiali della gara | Assenza in attacco

Juventus-Zenit, i convocati ufficiali della gara di questa sera di Champions League: tra gli assenti c’è l’attaccante.

Juventus-Zenit, questa sera i bianconeri devono rispondere a tutte le critiche e alle due sconfitte consecutive di campionato solo sul campo. Per l’occasione Allegri vuole blindare la qualificazione agli ottavi riuscendo a vincere nel proprio stadio di casa. Tutti presenti per la sfida delle 21.00 contro i russi dello Zenit, eccetto Moise Kean che non appare tra i convocati per la gara, così come Kaio Jorge che è ancora fuori dalla lista Champions League.

Tutti i convocati di Allegri per la sfida di Champions League

Il fulcro della fase offensiva sarà, come sempre, nelle mani di Paulo Dybala. Il bomber argentino è lo spirito di questa Juventus, lo ha dimostrato anche nella brutte sconfitte con una voglia di lottare fino alla fine. Il numero 10 bianconero è il giocatore che più vuole tornare di nuovo a vincere e questa sera farà di tutto per andare in score.

Allegri si affiderà dunque al possibile due offensivo Dybala Morata e in difesa potrebbe tornare De Ligt tra gli undici titolari, al fianco del solito Bonucci. L’obiettivo questa sera sono i tre punti e il blindato passaggio agli ottavi di finale della competizione.