Juventus, terremoto nello spogliatoio | Due giocatori “litigano” con il mister

Juventus, dalla Spagna rimbalza la notizia secondo cui due giocatori avrebbero discusso animatamente con Allegri negli spogliatoi.

Juventus, dalla Spagna, esattamente da ‘Diariogol’ è rimbalzata la notizia di una discussione animata tra i giocatori e Massimiliano Allegri. Visto la difficoltà che sta riscontrando la squadra bianconera in campionato, con risultati negativi consecutivi il clima non sembra dei più sereni. I fatti risalgono proprio alla sconfitta contro l’Hellas Verona, in casa dei bianconeri. In quell’occasione ci sarebbe stato un duro faccia a faccia negli spogliatoi fra Arthur Melo, Alvaro Morata e Allegri.

Discussione negli spogliatoi tra il mister e i giocatori

I protagonisti della vicenda sarebbero stati Morata, Arthur e, appunto, Allegri. Come scrive il portale spagnolo, i due giocatori avrebbero discusso animatamente con il mister. La squadra è fiduciosa di migliorare il proprio rendimento e ritiene che il confronto interno sia quanto meno necessario a Torino in questo momento e si è visto proprio ieri sera nella sfida contro lo Zenit in Champions League.

Una discussione che alla fine ha beneficiato in positivo perché, come dicevamo poc’anzi, la squadra ha risposto sul campo ieri sera vincendo con un netto 4-2 contro lo Zenit e qualificandosi agli ottavi di finale della competizione con ben due giornate d’anticipo. Che sia di buon auspicio anche per il campionato dato che i bianconeri saranno in ritiro fino a sabato, dove alle 18.00, affronteranno, sempre in casa, la Fiorentina.