Juventus, due le date per Supercoppa | L’alternativa non fa felici i tifosi

Juventus, sarebbero due le date ipotizzate per la Supercoppa italiana. Una delle quali non farebbe felice i tifosi.

Juventus, i bianconeri detentori della vittoria della Coppa Italia affronteranno i nerazzurri campioni d’Italia nella Supercoppa italiana. Una sfida sentitissima che ha già due date possibili per la competizione, come riporta ‘Il Corriere dello Sport’. Una delle quali, però, non fa felice i bianconeri perché si tratterebbe di giocarla a San Siro, quindi, nello stadio di casa dei nerazzurri. Stando infatti alle ultime indiscrezioni due sarebbero le date ipotizzate per la sfida tra Juventus e Inter. La prima sarebbe all’estero, il prossimo 22 dicembre, poco prima di Natale, nella capitale dell’Arabia Saudita. In caso di mancato accordo, però, l’alternativa ipotizzata sarebbe, invece, il 12 gennaio a San Siro: lo stadio di casa dell’Inter. La seconda eventualità non piace ai tifosi bianconeri che su Twitter si sfogano, altri, però, sperano invece nella trasferta di San Siro così da essere più motivati alla vittoria. Con il problema Covid-19 bisognerà capire se sarà possibile o meno la trasferta all’estero.

