Calciomercato Juventus, scelto il vice Alex Sandro | Tripla sfida in Serie A

Calciomercato Juventus, un possibile colpo in Serie A a gennaio. La Vecchia Signora sonda le occasioni e una potrebbe davvero essere decisiva.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sognano il grande colpo a gennaio. L’ipotesi che si sta confermando nelle ultime ore riguarda un giovane profilo dalla Serie A, si parla dell’esterno e terzino Cambiaso in forza al Genoa. Lo comunica il giornalista sportivo Ceccarini su Twitter che parla dei bianconeri come squadra in pole per l’acquisto del giovane prodigio. Su di lui c’è l’interessamento di altre big di Serie A che lo seguono già da tempo, come Milan e Fiorentina. Il giocatore nazionale italiana può giocare dietro ma all’occorrenza anche da esterno offensivo. Molto duttile tatticamente, un profilo ideale per Allegri che potrebbe, quindi, diventare molto importante già nel presente. A gennaio la possibile trattativa. Staremo a vedere cosa succederà, anche perché i bianconeri hanno bisogno di un sostituto dietro ad Alex Sandro. Il solo Pellegrini non sembra convincere la dirigenza che vuole intervenire anche sui laterali.

