Calciomercato Juventus, bomba Real | Arriva a gennaio

By

Calciomercato Juventus, un super colpo a gennaio. I bianconeri fanno sul serio per il fuoriclasse del Real Madrid già a gennaio.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente da ‘Fichajes.net’ si parla di un importante trattativa per gennaio che coinvolgerebbe i bianconeri. Si parla infatti di un colpo a sorpresa e decisamente importante nel mercato invernale: Edin Hazard, che a Madrid sta diventato un vero e proprio caso.

Hazard alla Juventus a gennaio

La Juventus, vuole riportare la squadra ad un livello veramente competitivo per gennaio. E con il rinnovo di Dybala vuole assicurarsi un altro colpo importante in fase offensiva: un giocatore capace di fare la differenza anche in match importanti. Hazard potrebbe infatti essere il giocatore giusto nel momento giusto.

Un operazione che può farsi, anche perché il compenso economico non sarà, certamente, significativo vista l’attuale situazione e l’età del giocatore. Il Real Madrid potrebbe valutare addirittura l’opzione del prestito così da non pagare più lo stipendio del giocatore per i prossimi sei mesi, essendo comunque un costo significativo visto l’inutilizzo dell’esterno. Ma gli occhi puntati saranno anche del Liverpool, che da gennaio perderà due pezzi chiave dell’attacco, Salah e Mané, entrambi impegnati nella Coppa d’Africa.