Calciomercato Juventus, in tre sul laterale | C’è anche l’Inter

Calciomercato Juventus, l’erede di Alex Sandro avrebbe una folta concorrenza in Serie A, adesso si sarebbe aggiunta anche l’Inter.

Calciomercato Juventus, in tre big della Serie A sul laterale del Genoa, Cambiaso. Il giovane è già diventato un vero e proprio prodigio di mercato che vorrebbero poter chiudere le big nel mercato di gennaio. Ancora giovane ma con già tanto carisma da grande, il laterale è un noto obiettivo dei bianconeri ma che avrebbe anche grande interesse da parte delle due milanesi. Classe 2000, Cambiaso è il giocatore più richiesto e sarà uno dei volti protagonisti del mercato invernale.

Come riportato da “Primocanale”, la Juventus starebbe valutando di fare un’offerta congrua al Genoa per assicurarsi il ragazzo già nel mercato invernale, anche se i liguri vorrebbero evitare di cedere il giocatore già a campionato in corso e preferirebbero, dunque, la cessione poi in estate.

Come dicevam poc’anzi, sul difensore ci sarebbe anche grosso interesse delle due big milanesi, ovvero Milan ed Inter. Da capire dunque se sarà una sfida tripla già nel mercato invernale o, invece, in quello estivo. Sicuramente sentiremo parlare di Cambiaso ancora a lungo nei prossimi mesi.