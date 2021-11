Calciomercato Juventus, “regalo” a gennaio | Allegri ha detto sì

Calciomercato Juventus, un giocatore esubero della rivale di campionato potrebbe già arrivare nel mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, per volere di Allegri i bianconeri sognano in grande. Si pensa, infatti, al grande colpo in mediana già nel mercato invernale. E la fattibilità dell’operazione potrebbe essere, davvero, vantaggiosa. L’esubero di Mou potrebbe ristabilirsi fin da subito in quel di Torino e arriverebbe già a gennaio, al posto del partente, ormai quasi certificato, Aaron Ramsey. Come riferisce ‘Calciomercato.it’, i bianconeri valuterebbero il giocatore solo qualora, appunto, dovesse uscire un giocatore importante come Aaron Ramsey visto che il suo stipendio di 7 milioni continua a pesare sulle casse societarie.

Villar al posto di Ramsey | Operazione per gennaio

L’esubero della Roma potrebbe infatti ritrovarsi in quel di Torino grazie anche ad un apprezzamento speciale, quello del mister Allegri.

La Roma valuta il centrocampista almeno 15 milioni che, in caso di cessione di Ramsey, sarebbero raggiungibili anche grazie al liberarsi dello stipendio del gallese, che come dicevamo poc’anzi, pesa e non poco sulle casse dei bianconeri. In questa eventualità la Juventus avrebbe già un giocatore pronto e capace di mettersi in mostra per le sue qualità, finora inespresse a Roma.