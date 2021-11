Calciomercato Juventus, futuro Icardi | Scelta la prossima destinazione

By

Calciomercato Juventus, Icardi avrebbe scelto la prossima destinazione per il suo futuro lontano da Parigi.

Calciomercato Juventus, Icardi avrebbe scelto la sua prossima destinazione. Si tratta infatti di una destinazione tutt’altro che scontata, come riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, l’argentino avrebbe dichiarato di volersi abbassare lo stipendio pur di andare alll’Atletico Madrid di Simeone. Il suo destino, dunque, non sarà alla Juventus ma in Spagna. Addio già nel mercato invernale di gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si chiude per gennaio | Avanti tutta per il bomber

Icardi a gennaio vuole l’Atletico

Il futuro del bomber argentino non sarà dunque la Juventus ma la Spagna, le sue volontà sono chiare, non continuare più a Parigi e proseguire altrove, in Liga.

LEGGI ANCHE >>> Cherubini ha la penna in mano | Rinnovo in casa Juventus

Troppi pochi minuti giocati in questa stagione hanno fatto prendere una decisione definitiva al bomber che vuole cambiare campionato già nel mercato invernale. Il Psg vale l’argentino almeno 35 milioni, somma che l’Atletico in caso di volontà di acquisto dovrà cedere proprio ai parigini. Ancora da capire se si chiuderà effettivamente già nel mercato invernale ma le volontà sono quelle.