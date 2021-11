Calciomercato Juventus, a fine stagione la decisione | Addio o rinnovo

Calciomercato Juventus, i due giocatori non sono sul mercato ma a fine stagione ci sarà una decisione definitiva sul loro futuro.

Calciomercato Juventus, come riportato dal “Corriere dello Sport” i due centrocampisti di Allegri non saranno, di certo, due pedine in uscita per il mercato invernale di gennaio ma, e c’è un ma, verranno valutati attentamente a fine stagione. In quell’eventualità si deciderà se rinnovare, ancora, la fiducia oppure cederli al migliore offerente. Tutto dipenderà, come sempre, dalle prestazioni. Allegri è pronto a dare un’ennesima opportunità a Rodrigo Bentancur ed Arthur ma il tempo non sarà infinito.

Arthur e Bentancur sotto la lente di Allegri

Una valutazione attenta del mister che solo a fine stagione valuterà l’operato dei suoi due centrocampisti. Arthur sta recuperando fiducia, dopo l’operazione è diventato più considerato dal mister che lo reputa un ottimo palleggiatore in mediana, capace di servire bene i compagni e di dare un forte contributo alla manovra offensiva. Vale lo stesso per l’uruguaiano, che dopo una serie di prestazioni certamente al di sotto delle sue potenzialità sembra tornato quello di un tempo.

Ma nulla, come dicevamo poc’anzi, è ancora ufficialmente deciso. Infatti solo a fine stagione scopriremo quale sarà, effettivamente, il destino dei due centrocampisti. L’unica cosa che ci è data a sapere è che entrambi non saranno messi sul mercato a gennaio.