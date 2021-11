Calciomercato Juventus, l’ex vuole l’esterno | Si complica l’operazione

Calciomercato Juventus, alla fine l’esterno potrebbe finire nella squadra dell’ex bianconero Antonio Conte, al Tottenham.

Calciomercato Juventus, alla fine Edin Hazard in uscita dal Real Madrid potrebbe tornare in Inghilterra a Londra ma questa volta dalle sponde opposte del Tottenham. Come riportato dal sito inglese ‘Sportsmole’, l’esterno belga potrebbe scegliere il suo ex allenatore Antonio Conte che già ai tempi del Chelsea fu importante per la sua carriera con la vittoria del titolo di campioni d’Inghilterra all’epoca del Chelsea.

Hazard al Tottenham per volere di Conte

L’ex Chelsea potrebbe dunque tornare a Londra proprio per volere dell’ex allenatore. Negli scorsi mesi si era parlato lungamente di un ipotesi Juventus per lui, così come del Newcastle. Ma alla fine Hazard potrebbe tornare laddove la sua carriera è decollata, a Londra. A trascinarlo proprio al Tottenham ci sarebbe Antonio Conte, voglioso più che mai di una nuova vittoria del titolo, gli Spurs è da troppo tempo che non vincono qualcosa di importante e l’obiettivo di Conte è, come sempre, arrivare a vincere la Premier League.

Già nel mercato di gennaio avrebbe in mente dei colpi super per rendere la squadra competitiva fin da subito. Hazard potrebbe infatti essere una pedina importante in fase offensiva e vista l’attuale situazione sfavorevole al Real Madrid, troverebbe nuova linfa in Premier League. Per il momento, quindi, Tottenham assolutamente in pole per l’acquisto dell’esterno proprio per volere dell’ex Antonio Conte.