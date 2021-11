Calciomercato Juventus, “tradimento” De Ligt | Lo consiglia all’Ajax

Calciomercato Juventus, in visita alla sua ex squadra, il difensore avrebbe proposto un bianconero al DS dell’Ajax.

Calciomercato Juventus, De Ligt ormai perno della difesa bianconera ma anche dell’Olanda, proprio di ritorno in patria, non ha esitato a visitare la sua ex squadra, l’Ajax, dove ha trascorso gran parte della sua giovane carriera. E stando al ‘Corriere dello Sport’, durante la visita alla sua ex dimora, di domenica scorsa, Matthijs de Ligt, avrebbe direttamente sponsorizzato Koni De Winter al DS olandese Marc Overmars che proprio al centrale difensivo avrebbe chiesto informazioni sul giovane bianconero classe 2002. E stando quindi alle ultime indiscrezioni, proprio il belga sarebbe l’osservato speciale dell’Ajax. Su di lui, De Ligt ha solo avuto opinione positiva e avrebbe dunque sponsorizzato agli ex compagni il futuro, probabilmente, della squadra. Per altro, in Olanda, avrebbe sicuramente più spazio di quanto invece non riesce a trovarne in bianconero vista l’ancora giovanissima età. Tutto adesso aspetta alla Juventus, bisognerà innanzitutto capire se la società intende privarsi del giovane o, invece, magari cederlo ma in prestito. Sicuramente trattarsi di un profilo dalle grandi potenzialità.

