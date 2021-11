Calciomercato Juventus, i nomi per gennaio | Arriva il centrocampista

Calciomercato Juventus, Cherubini vuole regalare un centrocampista ad Allegri: il nome in pole per gennaio.

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno un sogno per gennaio, o meglio, Cherubini vuole regalare un centrocampista ad Allegri che avrebbe richiesto un rinforzo in mediana. In attesa di capire se si potrà sbloccare o meno l’operazione Tchouameni, il profilo in pole in questo momento è quello dello svizzero Zakaria, già apprezzato e voluto da José Mourinho alla sua Roma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, “tradimento” De Ligt | Lo consiglia all’Ajax

Zakaria il nome in pole per gennaio

Come viene riportato anche dal quotidiano ‘Tuttosport’, Zakaria è in questo momento il nome in pole per il centrocampo bianconero del futuro. Acquisto già programmato per gennaio. In scadenza in Germania, il giocatore potrebbe unirsi alla squadra di Allegri già nella finestra di mercato. Ma in caso di mancata intesa con lo svizzero, la dirigenza avrebbe già dei piani B di qualità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, incastro perfetto | È lui la chiave per Vlahovic

Tra i piani B, oltre a Witsel che rimane sempre un profilo gradito in casa bianconera, spiccano i nomi dei giovani Kamara, Koné e Cajuste. Tutti profili che potrebbero adattarsi perfettamente alle tattiche del mister Allegri. Il piano della dirigenza è di riuscire a chiudere almeno uno di questi profili per il mercato di gennaio. Con la speranza inoltre di arrivare al super colpo in attacco che porta il nome di Vlahovic.