Calciomercato Juventus, dalla Premier | C’è la contropartita per Kulusevski

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra la proposta di scambio per l’esterno bianconero Dejan Kulusevski.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra, in special modo dall’Arsenal, continuano a fare sul serio per il giovane esterno bianconero Dejan Kulusevski. Arrivato giusto la scorsa stagione, con un avvio davvero scoppiettante, partita dopo partita, il giovane svedese non è riuscito a trovare la continuità sperata e non viene più considerato dal mister un titolare, pertanto la sua partenza potrebbe diventare realtà già nel mercato di gennaio. L’Arsenal infatti avrebbe proposto alla Juventus uno scambio di cartellini, come riferito da ‘Calciomercato.it’.

L’Arsenal propone lo scambio Pepe – Kulusevski

L’Arsenal infatti proporrebbe uno scambio alla pari tra Kulusevski e Nicolas Pepe, l’esterno ex Lille famoso anche per essere stato l’acquisto più costoso dei Gunners che per il suo cartellino sborsarono al club francese la bellezza di 80 milioni di euro. Ora, col tempo, il giocatore viene valutato 30-35 milioni di euro più o meno il corrispettivo di Kulusevski. Pertanto i dirigenti inglesi proporrebbero lo scambio anche se la Juventus sembra restia all’opzione.

I bianconeri infatti preferirebbero monetizzare affinché possano avere un tesoretto da spendere già nel mercato di gennaio per l’obiettivo unico possibile, cioè Vlahovic che è, in questo momento, il desiderio numero uno del mercato in entrata. Staremo a vedere se l’Arsenal avrà intenzione di spendere.