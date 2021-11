Calciomercato Juventus, c’è il nome dell’attaccante | Arriva a gennaio

Calciomercato Juventus, i bianconeri sonderebbero il nome per gennaio e adesso c’è sempre più convinzione sull’attaccante.

Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora avrebbe in obiettivo di rinforzare da subito l’attacco, la necessità di una punta è la priorità per gennaio e adesso arrivano sempre più conferme sul francese del Manchester United, Anthony Martial. Il classe 1995, come riporta ‘Calciomercato.it’, potrebbe essere ceduto già nella finestra di mercato invernale visto il poco impiego stagionale nella squadra di Solskjaer e dell’ex Cristiano Ronaldo. La Juventus valuterebbe infatti l’ipotesi di prestito con diritto di riscatto poi dopo 18 mesi.

Martial potrebbe arrivare già a gennaio | Prestito con diritto di riscatto

La Juventus infatti vorrebbe proporre un operazione di un prestito con diritto di riscatto. Il cartellino del francese si aggira intorno ai 30 milioni di euro, che però verrebbero versati solamente dopo 18 mesi dall’arrivo dell’attaccante.

L’unico reale e non banale dettaglio è il cartellino dell’attaccante. Attualmente al Manchester guadagna 13 milioni di euro, impensabile mantenere le stesse cifre per la Juventus, dunque, in caso di passaggio in Italia, il francese dovrà necessariamente dimezzarsi lo stipendio. Tutto quindi passerà innanzitutto dal Manchester United, infatti nel caso volesse cederlo, bisognerà innanzitutto lavorare sul contratto, reputato eccessivamente esoso in questo momento.