Calciomercato Juventus, dalla Spagna aprono al clamoroso ritorno

Calciomercato Juventus, dalla Spagna si parla di un ipotesi davvero inedita per l’attaccante che potrebbe tornare in Liga.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna l’inedita ma possibile operazione. Stando infatti alle indiscrezioni di ‘elgoldigital’ il futuro di Alvaro Morata potrebbe ripartire proprio dalla Spagna. La Juventus infatti non vorrebbe pagare per intero il riscatto dell’attaccante che è decisamente esoso, visto che l’Atletico chiede 40 milioni di euro. In caso infatti di mancato sconto e quindi, di un rientro forzato in Spagna a Madrid, l’Atletico potrebbe cedere, clamorosamente, Morata al Barcellona per ricompensare l’addio di Suarez. Un’inedita ma quanto mai possibile operazione anche per volare del neo allenatore Xavi.

Ipotesi Barcellona per Alvaro Morata

Xavi infatti sarebbe convinto del contributo dell’attaccante spagnolo al suo Barcellona. Un giocatore che in patria sta ritrovando grande fiducia, grazie anche alle buone prestazioni con la nazionale, cosa leggermente diversa in Italia, alla Juventus. Dopo il suo scoppiettante ritorno in bianconero, Morata non è riuscito più a dare continuità ai gol, tanto che l’appuntamento con la rete manca da un po’ di tempo.

La Juventus infatti starebbe valutando attentamente l’eventualità di non riscattare l’attaccante lo spagnolo, soprattutto se le cifre proposte dovessero continuare ad essere esose e se, dunque, l’Atletico non farà uno sconto sul riscatto si potrebbe verificare l’eventualità di un ritorno “forzato” di Alvaro in Liga. In quel caso l’Atletico potrebbe risanare il “debito” con il Barcellona vendendo Morata proprio ai blaugrana.