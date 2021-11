Calciomercato Juventus, Marotta cambia idea | Vuole il bomber

Calciomercato Juventus, Marotta cambia piano in attacco e punterebbe un nuovo attaccante che piace anche ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, l’AD dell’Inter Giuseppe Marotta preferirebbe Raspadori a Insigne. Come sappiamo i nerazzurri seguono da vicino ogni possibile evoluzione sul fronte attaccanti. Raspadori che già nel giro della nazionale maggiore ha dimostrato di avere il phisique du role ideale, è anche un noto obiettivo dei bianconeri. Stando però alle ultime indiscrezioni proveniente da ‘Calciomercato.it’, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino il bomber del Sassuolo preferendolo, dunque, al possibile giocatore in uscita dal Napoli, Insigne.

Raspadori preferito ad Insigne | Marotta ha deciso

Non è quindi da escludere che Marotta potrà sfruttare l’ottimo rapporto con Carnevali per provare a chiudere Raspadori il prima possibile e regalare ai nerazzurri uno dei profili più interessanti, in questo momento, del calcio italiano. Come dicevamo poc’anzi, Raspadori è anche un noto obiettivo della Juventus che proprio in attacco vorrebbe sbloccare la situazione il più presto possibile.

L’obiettivo di Cherubini è infatti regalare una punta che possa fare la differenza. Allegri vuole un nuovo attaccante e il grande obiettivo del mercato invernale sarà il talento della Fiorentina, Vlahovic.